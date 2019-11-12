Во Владимирском отделении Банка России подсчитали количество обращений за III квартал этого года.

Чаще всего жители 33 региона жалуются на навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Во Владимирском отделении Банка России подсчитали количество обращений за III квартал этого года. Всего за этот период владимирцы направили 442 обращения. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше половины обращений касались банковской сферы (229 жалоб). Второй по «популярности» темой в нашем регионе стала работа микрофинансовых организаций. С их деятельностью было связано 82 обращения. Среди распространенных проблем – некорректные действия, направленные на возврат задолженности по договору микрозайма.Количество жалоб на страховщиков снижается. Среди них по-прежнему наибольшее число связано с ОСАГО, а именно с неверным применением коэффициента «бонус-малус». Потребители услуг страховых организаций стали пользоваться и еще одной возможностью урегулировать спор со страховой компанией: обратиться к финансовому уполномоченному по договорам ОСАГО, каско, ДСАГО. Сообщили в пресс-службе Владимирского отделения Банка России.