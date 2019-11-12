Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.

Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.Он сообщил, что поправки подготовлены главой комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андреем Климовым и руководителем комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым​​​.Левин рассказал, что всего на рассмотрение нижней палаты отечественного парламента 13 ноября будут представлены 10 поправок, согласно которым, например, можно будет установить признаки того, что та или иная организация или частное лицо являются иностранным агентом. Депутат подчеркнул, что также предлагается определить ведомство, которое будет вести реестр подобных персон, а также органов власти, ответственных за включение в список враждебных элементов.Данный законопроект был внесен в Государственную думу еще в 2017 году самим Левиным, а также вице-спикером нижней палаты Петром Толстым. Документ предлагает штрафовать те средства массовой информации, которые будут признаны иностранными агентами на сумму до пяти миллионов рублей.Также предлагается запретить таким СМИ распространять информацию на территории РФ без маркировки о том, что это создано иноагентом.