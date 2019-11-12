Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотел бы вернуть в команду вратаря Игоря Акинфеева. Но сам Игорь, покинувший национальную команду после чемпионата мира, пока не собирается менять своего решения.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хотел бы вернуть в команду вратаря Игоря Акинфеева. Но сам Игорь, покинувший национальную команду после чемпионата мира, пока не собирается менять своего решения.Согласно информации "Бизнес-Онйлайн", Черчесов разговаривал с Акинфеевым по телефону и предлагал Игорю вернуться в сборную. Вратарь ЦСКА пока отказывается, но ближе к чемпионату Европы может поменять свое решение.Игорь Акинфеев, отыгравший в воротах сборной России 14 лет, в прошлом году принял решение завершить международную карьеру. В настоящее время основным голкипером национальной сборной является натурализованный бразилец Гильермо Маринато из "Локомотива".