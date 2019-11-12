Российский автогонщик Даниил Квят заявил, что продолжит выступать за команду Toro Rosso и в следующем сезоне. Даниил подписал контракт с конюшней на 2020 год.

Российский автогонщик Даниил Квят заявил, что продолжит выступать за команду Toro Rosso и в следующем сезоне. Даниил подписал контракт с "конюшней" на 2020 год."Мне приятно подписать контракт с командой на следующий год. Я счастлив, потому что чувствую себя комфортно. Надеюсь, что у Toro Rosso у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен команде за возможность продолжить участие в Формуле-1", — приводит слова Квята ТАСС.Партнером Даниила в следующем сезоне останется француз Серж Гасли. В августе Гасли пришел в Toro Rosso из головной командыRed Bull, а в обратном направлении проследовал таиландский гонщик Александр Албон.