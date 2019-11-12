В Судьбе человека Дмитрий Ульянов опровергает слухи о родстве с Михаилом Ульяновым, объясняет, почему его герой из Зверобоя круче Джеймса Бонда, и вспоминает, как при первой встрече с будущей женой его с ног до головы прошибло током.

Дмитрия Ульянова, когда он после окончания Щукинского училища пришел работать в Театр имени Вахтангова под руководством Михаила Ульянова, многие считали родственником легендарного артиста. На самом же деле он – из семьи авиаинженера и учителя математики, хотя с детства знал, что станет артистом.Героем юного Ульянова был Гойко Митича. "Сильный, честный, смелый, немногословный. Настоящий мужчина", – говорит Дмитрий. Самого же его после роли в сериале "Зверобой" нередко сравнивали с Джеймсом Бондом.Однако сам Ульянов считает, что его персонаж — русский офицер – гораздо круче американского суперагента.Ульянова знают и любят и по другим популярным лентам: "72 метра", "Риорита", "Доярка из Хацапетовки", "Нити любви" и многих других. Ему приписывали романы с известными актрисами, но любовь всей жизни актер встретил, когда ему было почти 30. И если в сериале "Остров ненужных людей" герой Ульянова мечтал избавиться от своей жены, то в реальной жизни Дмитрий думает только о том, как ее не потерять.С Юлей – подругой его однокурсницы – актер познакомился на улице, и в этот самый момент, признается Дмитрий, его "с ног до головы прошибло током"."В эту секунду мне пришла в голову мысль, что я женюсь на этой женщине, и у меня будет ребенок", — вспоминает Ульянов и добавляет, что "объяснить это невозможно".Уже через год после знакомства они поженились, а вскоре у пары родился сын. Вместе они уже 17 лет, и, признается актер, до сих пор в их с Юлей жизни есть место романтике.Правда ли, что с будущей женой актер познакомился на кладбище? Что помогает паре сохранять чувства, будто они только познакомились? Как супруга реагирует на "постельные" сцены с мужем в кино? Что вспоминает актер о периоде работы под руководством Михаила Ульянова, и за что его отчислили из Школы-студии МХАТ?Об этом и не только – рассказ Дмитрия Ульянова в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".