Задолженность потребителей за коммунальные услуги в России не снижается. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В ходе совещания в ситуационном центре правительства министр сообщил, что долги коммунальных организаций за топливные ресурсы по-прежнему остаются большой проблемой. Сумма долга за топливо составляет 176,5 миллиона рублей. В целом же потребители задолжали за услуги ЖКХ 1,3 триллиона, сообщил Мутко.Он призвал губернаторов обратить внимание на эту проблему и напомнил, что власти принимают множество мер по ее решению, включая возможность заключать прямые договоры, передает РИА Новости.Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что долги населения за ЖКХ оцениваются в 800 миллиардов рублей, бюджетные организации задолжали 60 миллиардов рублей, промышленные и прочие потребители – 434 миллиарда.