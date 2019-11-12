Гринпис России направил обращение к главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика, в частности, речь идет о пакетах-майках, ватных палочках и трубочках для напитков.

"Гринпис" требует запретить производство в России одноразового пластика. Экологи направили обращение к главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину.Речь идет о пакетах, контейнерах для продуктов и пластиковой посуде, столовых приборах, ватных палочках, влажных салфетках, трубочках для напитков, палочках для воздушных шаров и палочках для конфет. В письме подчеркивается, что эти меры "будут соответствовать высшим направлениям государственной политики в области обращения с отходами", сообщает ТАСС.Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. К 2030 году потребление изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 килограмма, поясняют в "Гринписе".В октябре Роспотребнадзор сообщил, что готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Однако о полном запрете речь не идет.