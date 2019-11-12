Дом XIX века является памятником градостроительства и архитектуры – построен в 1848 году.

В Вязниках на улице Сергиевских ремонтируют дом Порошиных. Здание опутано лесами, идет ремонт кровли. Дом XIX века является памятником градостроительства и архитектуры – построен в 1848 году. Первоначально принадлежал богатому домовладельцу Обухову. Там располагался водочный завод и трактир. В советское время Александр Иванович Порошин, один из известных вязниковских промышленников, там открыл льноткацкое производство. В тридцатые годы в здании располагалось вязниковское отделение НКВД. С 40-х годов и вплоть до переезда здесь была музыкальная школа. Потом городской ЗАГС. В последнее время дом числился как жилой многоквартирный. Зданию давно требовался капитальный ремонт."Радио России-Владимир"Фото