Самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого Эво Моралес, был вынужден совершить посадку в Парагвае из-за того, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве. Моралес направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого Эво Моралес, получил отказ на запрос о приземлении в Перу и был вынужден совершить посадку в Парагвае.Предполагалось, что самолет сможет дозаправиться в Перу. Это решение было принято перуанскими властями. Однако потом маршрут движения был изменен, и вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера. В итоге диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.Таким образом, экс-президенту Боливии закрыли не только прямой северный путь на Мексику, но даже и ближайшие "обходные" — на восток через непроходимые Анды и Тихий океан, и на запад — через огромное Бразильское нагорье и Атлантику. Поскольку Парагвай не имеет выхода к морю самолету Эво Моралеса остается лишь одно направление — на юг, через Аргентину. Там в октябре 2019 года на президентских выборах одержал победу левый кандидат Альберто Фернандес. Это позволяет предположить, что страна не закроет воздушное пространство для самолета такого же левого бывшего "коллеги". Но даже в этом случае этот путь до Мексики — огромный крюк, и воздушному судну Моралеса может понадобиться еще одна дозаправка.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, лайнер с экс-президентом Боливии совершил посадку в парагвайском международном аэропорту Сильвио Петтиросси около Асунсьона в 1:35 по местному времени (7:35 по московскому времени). После приземления самолет был направлен в район частных ангаров для дозаправки, чтобы затем продолжить полет в Мексику.20 октября в Боливии прошли выборы президента. Победу одержал Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В стране начались беспорядки. 10 ноября Моралес объявил об отставке. Мексика заявила, что готова предоставить Моралесу политическое убежище, и выслала за ним военный самолет.