Власти Эквадора отказали самолету мексиканских ВВС Gulfstream 550 с бывшим президентом Боливии 60-летним Эво Моралесом на борту в возможности пролета над своей территорией и посадки для дозаправки.

Власти Эквадора отказали самолету мексиканских ВВС Gulfstream 550 с бывшим президентом Боливии 60-летним Эво Моралесом на борту в возможности пролета над своей территорией и посадки для дозаправки.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он подчеркнул, что в связи с демаршем Кито, Gulfstream 550 пришлось лететь над нейтральными водами Тихого океана и по этой причине самолет с Моралесом прибудет в столицу Мексики позднее, чем ожидалось.Эбрард рассказал о том, что для вылета получившего политическое убежище в Мексике бывшего боливийского лидера, потребовались консультации с президентами Парагвая, Аргентины, Бразилии и Эквадора – поскольку над их территориями пролегал маршрут Gulfstream 550.20 октября 2019 года в Боливии 20 октября прошли президентские выборы, на которых, согласно данным Высшего избирательного суда, победу одержал Моралес. Его главный соперник, бывший президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Его сторонники начали проводить по всей стране акции протеста.После того, как 9 ноября главнокомандующий вооруженными силами Боливии Виллимас Калима призвал Моралеса уйти в отставку, тот на следующий день последовал совету и вскоре покинул страну. Вместе с ним ушел в отставку вице-президент Альваро Гарсиа Линера, при этом спикер сената и спикер палаты депутатов отказались возглавить страну.