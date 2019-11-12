В Лондоне продолжается Итоговый чемпионат с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Швейцарец Роджер Федерер нанес поражение итальянцу Маттео Беруттини

В Лондоне продолжается Итоговый чемпионат с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Швейцарец Роджер Федерер нанес поражение итальянцу Маттео Беруттини38-летний Федерер выиграл у своего 23-летнего соперника в двух партиях 7:6 (7:2), 6:3. Поединок продолжался 1час 18 минут. Оба соперника выступают в группе Бьорна Борга. Береттини проиграл вторую встречу и потерял шансы на выход в полуфинал соревнований. Федерер имеет на своем счету победу и поражение.Второй матч в группе Борга пройдет позже. На корт выйдут серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Оба спортсмена имеют н своем счету по победе.