21 декабря в зале Зарядье прозвучит Фантастическая симфония Берлиоза на инструментах эпохи в исполнении оркестра Столетия (Les Siècles). Дирижер - Ксавье Рот. В России они выступят впервые.

21 декабря в зале "Зарядье" прозвучит "Фантастическая симфония" Берлиоза на инструментах эпохи в исполнении оркестра "Столетия" (Les Siècles)."Фантастическая симфония" Берлиоза – одно из самых часто исполняемых сочинений в мире. Благодаря французскому оркестру Les Siècles зрители получат уникальную возможность услышать "Фантастическую симфонию" так, как она могла бы звучать при жизни композитора.В 2019 году, когда весь мир отмечает 150-летие со дня смерти Гектора Берлиоза, оркестр Les Siècles под управлением Ксавье Рота, сделал запись его "Фантастической симфонии", и эту запись британская газета The Times назвали "близкой к сенсации".Созданный в 2003 году выдающимся музыкантом, французским дирижером Франсуа Ксавье Ротом, оркестр Les Siècles – один из главных фаворитов современного движения аутентичного исполнительства. Владея обширной коллекцией исторических инструментов, музыканты исполняют музыку любой эпохи на соответствующих инструментах. Их репертуар охватывает целые столетия – от барокко до наших дней.Высочайшее признание получили не только живые выступления, но и аудиоальбомы оркестра. Записи балетов Стравинского и Равеля, а также сочинений Дебюсси отмечены многими престижными наградами. В 2018 году их альбом Mirages, в который вошли вокальные сочинения Дебюсси, Делиба и Берлиоза, был номинирован на Grammy.В программе вечера в "Зарядье" также редко исполняемая увертюра Берлиоза к неоконченной опере "Тайные судьи" и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Бетховена, который прозвучит в исполнении Элис Сары Отт.Немецкая пианистка японского происхождения входит в топ-30 лучших музыкантов нового поколения. Последние 10 лет она – эксклюзивный артист ведущей звукозаписывающей компании мира Deutsche Grammophon.Элис Сара Отт выступает с лондонским оркестром "Филармония", Вашингтонским национальным симфоническим оркестром, Камерным оркестром Европы, Королевским филармоническим оркестром Стокгольма, Симфоническим оркестром Сан-Франциско, Датским национальным симфоническим оркестром, Мюнхенским филармоническим оркестром и другими известными коллективами. "Ее техника великолепна, ее интонации удивительно разнообразны – от кристально чистых до мощных и грубых, и энергия, движущая ее игрой, кажется неудержимой", – писала об игре Элис Сары Отт The Guardian.Концерт оркестра Les Siècles состоится 21 декабря в 19:00 в Большом зале "Зарядья".