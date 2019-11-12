Футболисты сборной Англии не смогут общаться с прессой ни до, ни после отборочного матча чемпионата Европы с командой Черногории. Английская футбольная ассоциация запретили игрокам разговаривать с журналистами.

Футболисты сборной Англии не смогут общаться с прессой ни до, ни после отборочного матча чемпионата Европы с командой Черногории. Английская футбольная ассоциация запретили игрокам разговаривать с журналистами.Причиной стал конфликт нападающего Рахима Стерлинга и защитника Джо Гомеса. Футболисты, представляющие соответственно "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", повздорили еще во время матча своих клубов в английской премьер-лиге. Игроки продолжили выяснение отношений уже расположении сборной. Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом принял решение отчислить из команды Стерлинга.Позже Рахим признал свою неправоту. АФА же решила оградить футболистов от общения с прессой, чтобы сохранить в тайне подробности ссоры.