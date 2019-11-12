Руководство заведения проигнорировало выставленный штраф в 30 тысяч рублей, теперь размер его вырос вдвое

В ходе плановой выездной проверки кафе «Шанхай», расположенного на Б.Московская, д. 14а были установлены нарушения санитарного законодательства:- набор площадей не позволяет обеспечить поточность технологических процессов, Не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала;- не проводится своевременная уборка производственного помещения, туалета, не выделен и не замаркирован отдельный инвентарь, не выделено место для курения и т.д.За выявленные правонарушение специалистами Управления был составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Лик-В и назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Общество не уплатило штраф в установленный законодательством срок. Специалисты Управления составили протокол об административном правонарушении и материалы дела были переданы в суд.Мировой судья постановил признать Общества виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в сумме 60 тыс. руб., сообщает