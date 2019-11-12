Аэропорт Шереметьево встретил чемпионов. Среди сошедших с трапа спортсменов - наша землячка, золотой призёр мирового турнира по самбо, Анастасия Хомячкова. Как встретили победителей на родине - репортаж наших московских коллег.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2019-kak-vstretili-vladimirskuyu-sambistku-chempionku-mira-na-rodine.html" target="_blank">Как встретили владимирскую самбистку, чемпионку мира на родине?</a> - Аэропорт Шереметьево встретил чемпионов. Среди сошедших с трапа спортсменов - наша землячка, золотой призёр мирового турнира по самбо, Анастасия Хомячкова. Как встретили победителей на родине - репортаж наших московских коллег.
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2019-kak-vstretili-vladimirskuyu-sambistku-chempionku-mira-na-rodine.html]Как встретили владимирскую самбистку, чемпионку мира на родине?[/url] - Аэропорт Шереметьево встретил чемпионов. Среди сошедших с трапа спортсменов - наша землячка, золотой призёр мирового турнира по самбо, Анастасия Хомячкова. Как встретили победителей на родине - репортаж наших московских коллег.