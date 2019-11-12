Аэропорт Шереметьево встретил чемпионов. Среди сошедших с трапа спортсменов - наша землячка, золотой призёр мирового турнира по самбо, Анастасия Хомячкова. Как встретили победителей на родине - репортаж наших московских коллег.

Накануне вечером в Россию с победой вернулась владимирская спортсменка Анастасия Хомячкова. В составе нашей сборной она стала золотым призёром на мировом турнире по самбо, который проходил в Южной Корее. В аэропорту Шереметьево наших спортсменов встречала и делегация от Владимирской области.