Владимирскую область представляли семь человек из владимирской СШОР №7, Суздальского спортивного центра и ДЮСШ Судогодского района.

На Кубке России Илья Чернов и Егор Задоров стали бронзовыми призёрами в весовых категориях «86 кг» и «81 кг» соответственно в дисциплине «К-1».На XVII Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Кубок Сибири», среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет, а также юниоров и юниорок 17-18 лет спортсмены Владимирской области завоевали еще четыре медали в дисциплине «Фул-контакт».Среди юношей 13-14 лет лучшим в весовой категории «60 кг» стал Арсений Жильцов. Денис Жаворонков выиграл соревнования среди юношей 15-16 лет в весовой категории «67 кг». В этой же возрастной группе Матвей Мальцев и Никита Винокуров заняли второе и третье места соответственно. Мальцев выступал в весовой категории «63,5 кг», Винокуров – в весовой категории «48 кг».Соревнования в Красноярске объединили 650 участников более, чем из 20 регионов России. Владимирскую область представляли семь человек из владимирской СШОР №7, Суздальского спортивного центра и ДЮСШ Судогодского района.Наставниками спортсменов являются Феруз Карамхудоев, Михаил Ильин и Сергей Новиков, сообщает областной Департамент по физической культуре и спорту.