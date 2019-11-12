Сегодня киноклуб Политехник представляет фильмы-призеры фестиваля, посвященного 100-летию ВГИК.

Сегодня киноклуб "Политехник" представляет фильмы-призеры фестиваля, посвященного 100-летию ВГИК. Какова программа этого года, рассказалапредседатель киноклуба Вера Цветаева.- Это крупнейшее событие в мире кинематографа. Фестиваль проходит с 1961 года. Цель – выявить молодые таланты, молодые авторы, студенты показывают свои курсовые и дипломные работы. В этом году мы будем смотреть довольно обширную программу: "Сцены у моря" режиссер Оксана Дегтярева. "Тигр среди берез" Станислава Стеклова. "Снегурочка" Асаад Абудд ,"Арбатство" Дмитрия Григорьева и "Меня зовут Петя", режиссер Дарья Биневская. Фестиваль и программу нам представит один из авторов, режиссёр фильма "Снегурочка" Асаад Аббуд.Начало фестиваля в ВлГУ сегодня в 18 часов, вход свободный при наличии документа.Яна Тарасова, "Радио России-Владимир"