Ковровская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Уют».

Ковровская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Уют». Выяснилось, что при оформлении трудового договора с работниками отсутствуют подписи в срочных трудовых договорах, приказы о приеме на работу не изданы, соответствующие записи в трудовую книжку не внесены. Кроме того, нарушен порядок увольнения работника. Также выявлены факты нарушения сроков выплаты заработной платы. Городской прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, директор организации оштрафован на 15 тыс. рублей.