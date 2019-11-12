Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) назвала имена пятерых спортсменок, номинированных на звание лучшей легкоатлетки года. В их числе не оказалось чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) назвала имена пятерых спортсменок, номинированных на звание лучшей легкоатлетки года. В их числе не оказалось чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене.В окончательный список вошли ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (100 м, эстафета 4х100 м), голландка Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), кенийка Бриджит Косгей (марафон), американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами, эстафета 4х400 м) и венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас (тройной прыжок). Единственная в мире трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в число номинанток не попала. При этом Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы."Я не удивлена, что не попала в эту пятерку. Ни один российский легкоатлет не выиграет награду ИААФ), пока ВФЛА не будет восстановлена в своих правах. А до этого еще далеко", — прокомментировала РИА ситуацию Мария Ласицкене.