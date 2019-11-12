Зима не за горами. Об этом свидетельствуют первые перелетные птицы, прилетевшие в Крым. В Севастополе в этом году первая лебединая пара появилась в акватории бухты Круглая, сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Зима не за горами. Об этом свидетельствуют первые перелетные птицы, прилетевшие в Крым. В Севастополе в этом году первая лебединая пара появилась в акватории бухты Круглая, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".О пернатых гостях севастопольцы рассказали накануне. Именно бухта Круглая — излюбленное место обитания теплолюбивых пернатых. Пока пара лебедей здесь единственные обитатели. По словам специалистов, в этом году птицы прилетели очень рано — примерно на месяц опередив своих сородичей. Уже в декабре к лебедям присоединятся не менее тридцати видов птиц, обычно переселяющихся в Крым на зиму, например, гагары и лысухи.Пернатые спокойно относятся к вниманию людей, но орнитологи настоятельно рекомендуют не "приставать" к птицам. Пытаться накормить прилетевших на зимовку тоже не стоит, птицы прекрасно справляются с пропитанием сами.