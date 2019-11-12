Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Магнитогорске. Местный Металлург принимал соседей из Трактора и победил - 5:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Магнитогорске. Местный "Металлург" принимал соседей из "Трактора" и победил — 5:2.Дебют Владимира Юрзинова-младшего на посту главного тренера "Трактора" обернулся поражением. Две шайбы в составе "Магнитки" забросил Богдан Потехин, по разу отличились Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Деннис Расмуссен. У "Трактора" голы на свой счет записали Ессе Виртанен и Никита Щербак."Металлург" выиграл четвертый матч подряд, набрал 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Трактора" 22 очка и 11-е место.