Муромская средняя школа № 3 вошла в первую сотню и стала лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса 1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования.

Муромская средняя школа № 3 вошла в первую сотню и стала лауреатом-победителем всероссийского смотра-конкурса "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования".За звание лучших боролись школы, гимназии, лицеи и колледжи со всей страны. В проекте, представленном на смотр, в электронном виде - были наглядно показаны все инновационные наработки муромской школы. Уже третий год она является окружной опорной площадкой по теме "Исследовательская культура всех участников образовательного процесса". И эта победа стала своеобразным подарком - 6-го декабря муромская школа № 3 отметит свой 55-летний юбилей.