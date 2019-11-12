На вопрос о наличии денег для оплаты услуг транспорта пассажир промолчал и, неожиданно схватив гаджет, убежал.

29 октября в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился водитель такси, сообщивший, что неизвестный мужчина похитил принадлежащий ему сотовый телефон.Потерпевший пояснил, что к нему в автомобиль сел незнакомец, который попросил отвезти его по одному из городских адресов. На вопрос о том, есть ли деньги для оплаты услуг транспорта, пассажир промолчал и, неожиданно схватив лежавший в салоне мобильный телефон, убежал.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 10 000 рублей.Подозреваемый был задержан через два дня сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 33-летний местный житель.Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что похищенный телефон продал.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным имущественным преступлениям.