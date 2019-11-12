Второй в истории чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене в 2022 году. В программе турнира – соревнования по шести видам спорта.

Второй в истории чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене в 2022 году. В программе турнира – соревнования по шести видам спорта.Чемпионат пройдет с 11 по 22 августа 2022 в немецком Мюнхене. Выбор место проведения обусловлен 50-летним юбилеем Олимпийских игр 1972 года. Местом проведения станет Олимпийский парк. Пройдут соревнования в шести спортивных дисциплинах — легкой атлетике, велоспорту, гольфу, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону.Это будет второй в истории чемпионат по летним видам спорта. Первый прошел в Глазго и Берлине в 2018 году. Победу в командном турнире одержала сборная России, завоевавшая 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.