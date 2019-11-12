На Алтае появится Молодежное правительство. Новую структуру предложил создать губернатор Виктор Томенко, сообщает ГТРК Алтай. Приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет.

На Алтае появится Молодежное правительство. Новую структуру предложил создать губернатор Виктор Томенко, сообщает ГТРК "Алтай". Приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет.Организация будет отличаться от уже существующего молодёжного парламента, который участвует в законотворчестве. Сфера деятельности новой структуры — актуальные проблемы, возникающие в регионе, и механизмы их решения.Как рассказала начальник управления молодёжной политики края Екатерина Четошникова, всего Молодёжное правительство будет состоять из 21 человека. На сегодняшний день желающих войти в его состав — уже не один десяток. Все будущие "министры" пройдут серьезный конкурсный отбор, который завершится 27 ноября. Как и в настоящем правительстве, каждый желающий должен будет представить свою программу развития той отрасли, которой хочет заниматься. Преимущество получат те, кто имеют опыт работы и предложат свои пути решения проблем. На креативность, нестандартность и свежесть взгляда очень рассчитывает "взрослое" правительство, добавила Екатерина Четошникова.Планируется, что формирование Молодёжного правительства завершится к концу года. Никаких денежных средств из бюджета области потрачено не будет — структура создается на общественных началах с привлечением грантов. Помощь молодым управленцам окажут наставники из правительства, замминистров.