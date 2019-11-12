Звонить будут не больше 2-х раз в течении 5 дней, чтобы лишний раз не беспокоить потребителя.

До должников "Газпром газораспределение Владимир" будет дозваниваться робот. Голосовое сообщение формируется автоматически при возникновении задолженности у абонента и транслируется на его контактный телефон до момента выставления должнику письменной претензии о необходимости погашения накопившегося долга. Звонить будут не больше 2-х раз в течении 5 дней, чтобы лишний раз не беспокоить потребителя. В "Газпром газораспределение Владимир" отмечают, что суммарная задолженность абонентов, которым по контактным телефонам были направлены голосовые сообщения о неисполнении ими договорных обязательств, снизилась на 40%. При этом автоинформирование выгодно не только газовикам, но и должникам. В случае наращивания долгов им грозили судебные разбирательства."Радио России-Владимир"