Сегодня у украинской власти задача одна: продать нашу землю, а дальше хоть трава не расти, это очередное вранье, никаких денег мы не получим, заявил в прямом эфире программы 60 минут народный депутат Рабинович.

"Сегодня у украинской власти задача одна – продать нашу землю, а дальше — хоть трава не расти. Премьер-министр Украины говорит, что мы получим 27 миллиардов, и все украинцы заживут богато. Это очередное вранье, никаких денег мы не получим", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.По его словам, с такой позицией эта власть плохо кончит. "Я не революционер, но мы призовем людей выйти на улицы, потому что продажи земли – это табу. Да и кому продавать? Вор на воре и вором погоняет. Кто из них хоть что-то построил, что-то полезное сделал? Сегодня для того, чтобы попасть в кабинет министров, надо быть из группы Сороса или из гей-клуба. Украинцы уже очнулись, так что ни зеленым, ни голубым мы не отдадим свою землю", — так эмоционально оценил нардеп Рады попытки новой власти Украины разрешить продажу земли."Сегодня — решающий день в новой истории Украины. Много беды видела наша земля. Но такого, чтобы ее продавали, еще не было. Разные предшественники крали заводы, фабрики, гривну, а сейчас к власти пришла новая команда, с новыми креативными заморочками, одна из которых — продать землю Украины и рассказать, как хорошо мы будем жить, когда украинская земля станет собственностью иностранцев", — заявил Рабинович, выступая в Раде.11 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил проголосовать в первом чтении за закон о продаже земли. А потом якобы будет проведен референдум и будут внесены правки."Гениально! Просто поверьте новой власти и продайте свою землю. Но мы уже поверили этой власти, что она будет защищать свободу слова, что она не будет давить на каналы, что она снизит тарифы, а весной будут посадки. Но не так случилось, как хотелось. Поэтому — нет, господин президент. Есть только одно целесообразное предложение — всенародный референдум сначала, а после него увидим. Все остальное — антиукраинская позиция", — подчеркнул Вадим Рабинович.Он добавил, что каждый умный человек понимает, что продажа земли является не политическим вопросом, а вопросом выживания и существования государства Украина."А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле Украины, я хочу сказать: вы просчитались, господа. Не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины. Запомнили? А кто не понимает по-русски, я переведу — дёдька лисого ви отримаєте, а не землю України", — резюмировал Рабинович.