Перспективный российский эсминец Лидер может получить защиту на основе керамики и баллистической ткани, это снизит вес корабля и сделает его живучее, заявил глава отдела прочности и надежности Крыловского ГНЦ Валерий Шапошников.

Перспективный российский эсминец "Лидер" может получить защиту на основе керамики и баллистической ткани, это снизит вес корабля и сделает его живучее, заявил в интервью ТАСС глава отдела прочности и надежности Крыловского ГНЦ Валерий Шапошников.Также собеседник агентства рассказал, что новые разработки в области связующих веществ позволяют склеить керамическую защиту так, что она будет деформироваться, но не разрушаться.Стоит отметить, что на сегодняшний день базовый защитный материал – это арамидное волокно, также известное под названиями "Кевлар" или СВМ. Несколько слоев баллистической ткани способны остановить осколок снаряда или даже пистолетную пулю. Поэтому из подобных материалов шьют чехлы бронежилетов и выкладывают кабины боевых машин.Из керамики, точнее карбида бора, карбида кремния или оксида алюминия, выпускают прочнейшие пластины бронежилетов или защитные панели на боевую технику. Они довольно дороги, однако выдерживают попадание бронебойно-зажигательной пули снайперской винтовки Драгунова.О самих эсминцах проекта "Лидер" известно пока немного. Сообщается, что водоизмещение боевых кораблей составит около 15 тысяч тонн, питать их будет ядерный реактор, а в список вооружения войдут ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон".