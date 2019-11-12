Общая сумма ущерба превысила 195 миллионов рублей...

"Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению предполагаемых участников преступного сообщества в мошенничестве с причинением ущерба более 195 миллионов рублей.Как сообщалось ранее, следователями и оперативниками ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники находили сведения о жилых помещениях, собственники или наниматели которых умерли, пропали без вести либо являлись одинокими людьми. Затем сообщники изготавливали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени собственников. В целях конспирации при совершении противоправных деяний участниками сообщества использовались фальшивые доверенности и паспорта граждан РФ.В настоящее время установлены обстоятельства 23 эпизодов незаконного завладения правом собственности на жилые помещения находящиеся в столице, совершенные обвиняемыми. Общая сумма ущерба превысила 195 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 и 159, а также 210 УК РФ, соединенные в одно производство.Полицейские задержали 13 фигурантов во время попытки совершения очередного противоправного деяния. Судом в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.