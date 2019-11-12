Ракета, выпущенная из Сектора Газа, попала в автостраду в Израиле. Взрыв произошел в опасной близости от нескольких автомобилей, проезжавших по дороге. Момент ЧП запечатлела камера наблюдения. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей попадание ракеты в автомобильную трассу на территории Израиля.На записи видно, что боеприпас разорвался в опасной близости от ехавших по дороге автомобилей. Пострадал ли кто-то из водителей и пассажиров – пока не уточняется.Как сообщалось ранее, во вторник, 12 ноября, с территории Сектора Газа по Израилю было выпущено полсотни ракет. Двадцать из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".Известно, что как минимум одна ракета попала в жилое здание на юге страны. Несколько человек получили травмы в ходе эвакуации в убежища, сведений о других пострадавших пока не поступало.В городах Израиля отмечены неоднократные срабатывания сирен, предупреждающих население об угрозе обстрела, в отдельных регионах отменены школьные занятия.