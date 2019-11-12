Стелу архитектору-конструктивисту Борису Александровичу Гордееву открыли сегодня в Новосибирске. Основоположник конструктивизма в сибирской столице был на десятилетия незаслуженно забыт, считают историки и краеведы. Он умер в 1943 году от туберкулёза. А 15 трудовых лет отдал работе в Новосибирске.

Стелу архитектору-конструктивисту Борису Александровичу Гордееву открыли сегодня в Новосибирске. Основоположник конструктивизма в сибирской столице был на десятилетия незаслуженно забыт, считают историки и краеведы. Он умер в 1943 году от туберкулёза. А 15 трудовых лет отдал работе в Новосибирске.Могилу, где захоронен архитектор, искали не один десяток лет, передает "Вести Новосибирск". Нашли лишь по косвенным признакам - вместо памятника установлены камни-валуны, да старинная оградка. Предположительно ее изготовили строители Оперного театра. Это был последний подарок архитектору. Сегодня на центральной аллее Заельцовского кладбища в честь талантливого архитектора открыли памятную стелу. Этот памятник вернул Новосибирску имя талантливого архитектора, мастера эпохи конструктивизма. Кроме того, поклонники архитектора готовят к печати книгу о биографии Гордеева. Она увидит свет уже в следующем году.Напомним, Борис Гордеев - выпускник и отличник инженерно-строительного факультета Высшего московского технического училища. В 1928 году приехал в Новосибирск. И без малого за 15 лет сформировал облик города.