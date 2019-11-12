Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась, отсидев весь назначенный срок.

Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.Из исправительного заведения женщина отправилась в свой родной город Балашово. В заключении она дважды подавала прошения об условно-досрочном освобождении, однако удовлетворены они не были, и Ольга, с учетом проведенного в СИЗО времени, отсидела весь назначенный срок.Авария, произошедшая в 2017 году, известна, прежде всего, тем, что в крови мальчика эксперты якобы нашли 2,7 промилле алкоголя.Позже судмедэкперт Михаил Клейменов был признан виновным в халатности, суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.