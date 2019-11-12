Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО Железный купол. Одна из запущенных ракет попала в жилой дом на юге Израиля. Информации о жертвах нет.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом заявила армейская пресс-служба.Одна из запущенных ракет попала в жилой дом на юге Израиля. Информации о жертвах на настоящий момент не поступало. Также несколько человек получили травмы во время эвакуации в бомбоубежища.Как сообщает ТАСС, в Тель-Авиве уже дважды срабатывали сирены, предупреждающие жителей о ракетном обстреле из сектора Газа. Также сирены прозвучали в районах на юге Израиля, включая крупные города Ашдод и Ашкелон. В школах отменены занятия.Между тем ВВС Израиля нанесли удар по кварталу Мезза на западе Дамаска, в результате чего был уничтожен командир радикальной палестинской группировки Газа Акрам аль-Аджури. Также в секторе Газа был ликвидирован главарь группировки Абу аль-Ате.