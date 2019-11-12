Сегодня – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России.

Сегодня – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. Считается, что в это время птицы в предчувствии скорых холодов прилетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей. Поэтому ноябрь — удачный месяц для угощения синиц, воробьев, соек, снегирей и других птиц, проводящих зиму в городе.А в деревне Афанасово Муромского района живет плотник Алексей Визавер. Он мастерит необычные скворечники и кормушки для птиц. Недавно Алексей сделал специальную кормушку, в которую не нужно постоянно подкладывать лакомство для пернатых, оно поступает туда автоматически. С мастером пообщалась наш корреспондент Екатерина Таманова. Все подробности - в "Вестях".