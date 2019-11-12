Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль марки «Хендай Солярис», припаркованный на улице 1 Мая...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому округу задержали 49-летнего приезжего по подозрению в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился 32-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль марки «Хендай Солярис», припаркованный на улице 1 Мая. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 49-летний приезжий мужчина.Установлено, что на неорганизованную стоянку в районе Крюково на автомобиле подъехали трое неизвестных и направились к машине, принадлежащей заявителю. Спустя несколько минут двое мужчин вернулись в свой автомобиль, а третий, открыв припаркованный автотранспорт потерпевшего, сел за руль, после чего обе машины покинули стоянку. Со слов подозреваемого, ключ и документы на автомобиль он получил от неизвестного мужчины. В ходе следствия установлено, что документы, переданные подозреваемому, оказались поддельными.Следователем СУ УВД по Зеленоградскому округу ГУ МВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31