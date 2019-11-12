Сбербанк желает всем крепкого здоровья – в Зеленый день и всегда!

Позаботьтесь о своем здоровье в ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ!12 ноября Сбербанк празднует свой очередной День рождения, и по этому случаю объявляет Зеленый день – самый выгодный день в году! Это как «черная пятница», только лучше!Сразу несколько партнеров Сбербанка во Владимирской области предлагают скидки на услуги и товары в категории «Здоровье».В сети аптек «Аптечество» - скидка 17,8% на витамины и лечебную косметику – скажите на кассе фразу "Скидка Зеленый день".А компания Инвитро предоставит до конца 2019 года скидку 25% на лабораторные исследования каждому, у кого есть специальный промо-код. Напомним, что промо-код можно было получить до 10 ноября включительно на сайтеwww.sberbank.ruCкидки от партнёров СбербанкаЛаборатория «Гемотест» поддерживает федеральную акцию «Зеленый день» и дарит держателям карт Сбербанка скидки на комплексы профилактических исследований до 50%. Выберите удобный день и зайдите в ближайшее отделение, чтобы сдать анализы, или вызовите медицинского сотрудника на дом, если в вашем городе работает выездная служба, – это бесплатно!- «Мое сердце» - скидка 20% по промо-коду;- «Недетский иммунитет» - скидка 15% по промо-коду;- «Генетический риск» - скидка 30 % по промо-коду - достаточно сдать один раз в жизни, чтобы узнать, входите ли вы в группу риска.Сбербанк желает всем крепкого здоровья – в Зеленый день и всегда!