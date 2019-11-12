Один из острейших вопросов - бытовое насилие, считают правозащитники.

В преддверии декады прав человека (она стартует 20 ноября) омбудсмен по Владимирской области Людмила Романова обсудила с председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселевым перспективы совместных проектов. Один из острейших вопросов - бытовое насилие, считают правозащитники.«Я предложила объединить усилия для разработки ряда мер, которые мы можем принять в рамках действующего законодательства во Владимирской области по изменению ситуации по такой латентной проблеме как семейное насилие. Это касается женщин, мужчин, людей престарелого возраста», - отметила Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.Сейчас идут разговоры о необходимости совершенствования федерального законодательства Но, по мнению омбудсмена, и сейчас можно влиять на ситуацию. Надо наладить четкое взаимодействие всех сторон. Например, больше говорить о телефонах доверия, открывать кризисные центры. Это поле деятельности и для некоммерческих организаций. Владимир Киселев поддержал идеи Людмилы Романовой. Они решили провести совместный «Круглый стол», за которым будут намечены векторы дальнейшей работы. А дальше - долгий и тоже совместный труд.«Есть семьи, в которых живут два человека, престарелая мама и сын, который взрослый, прилично выпивает, и сын просто третирует маму. А мамочка терпит, любя сына, не заявляет в полицию. Нужно выработать систему поддержки таких граждан», - считает Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области.