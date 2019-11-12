ДНР завершила процесс разведения сил и средств в Петровском. Об этом Донецк уже уведомил ОБСЕ. Наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения.

Донецк уведомил Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ об окончании процесса разведения в Петровском.Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что все силы и средства Народной милиции ДНР выведены за пределы участка вблизи Петровского. Об этом было сообщено в ОБСЕ для того, чтобы наблюдатели приехали и провели инспекцию.11 ноября Киев отчитался о завершении фазы разведения в Петровском. Полторы недели назад состоялось разведение войск на участке в районе Золотого.Разведение сил в Донбассе — одно из условий проведения саммита нормандской четверки, напоминает "Интерфакс". Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе определила три пилотных участка разведения сил — станица Луганская, поселки Золотое и Петровское. Однако до осени этого года войска отошли лишь на первом участке. На двух других постоянно срывалось.Отвод войск производится на расстоянии километра от линии разграничения и является зеркальным. После этого на трех пилотных участках должно начаться синхронное разминирование территории.Во вторник в Минске состоится очередное заседание контактной группы по Донбассу. Обсуждают, в том числе, обмен задержанными. Как сообщает "Россия 24", встреча проходит после важного для мирного процесса события. Отвод войск на пилотных участках Москва оценивала как необходимое условие, чтобы вернуться к работе в формате нормандской четверки.