В Москве отреставрируют здания бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Работы могут начать следующим летом. Исторические корпуса предприятия восстановят. Кроме того, на территории появится жилой комплекс и парк площадью 4 гектара.

В Москве отреставрируют здания бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Работы могут начать следующим летом. Исторические корпуса предприятия восстановят. Кроме того, на территории появится жилой комплекс и парк площадью 4 гектара.Сочетание старинных построек Бадаевского пивоваренного завода и футуристических жилых корпусов, поднятых на колоннах. Вероятно, набережная Тараса Шевченко скоро будет выглядеть вот так. Весьма провокационный проект выбрали из 50 разных вариантов. Привлек эффектом проницаемости."Если бы расположили новое строительство перед памятниками, то это бы скрыло памятник со стороны реки. Нам было важно сохранить силуэт и, соответственно, мы предложили поднять здания на высоту 35 метров", — говорит архитектор Ольга Большанина, партнер архитектурного бюро Herzog&de Meuron.Это идея известного швейцарского бюро Herzog&de Meuron. В числе других работ архитекторов, например, здание современной галереи "Тейт" в Лондоне. Москве проектировщики предложили не просто новый жилой комплекс, а полноценное общественное пространство. Среди колонн для всех москвичей устроят городской парк площадью в 4 гектара, благоустроят набережную. В старинных зданиях появится коворкинг, фитнес-зал, бассейн, детский сад и школа искусств. В хранилище будет фермерский рынок. Неожиданные перспективы – у элеватора."Нельзя делать никакие проемы в этих исторических конструкциях, то есть, там не может быть дневного света. Наши коллеги-архитекторы придумали разместить там такую функцию русской бани — в современной интерпретации, но в историческом здании", — пояснил исполнительный директор девелоперской компании Capital Group Михаил Хвесько.Над концепцией архитекторы работали два года. В центре – история Бадаевского или, как прежде он назывался, Трехгорного завода. Предприятие было построено полтора века назад в стиле пивоварен Германии: краснокирпичные фасады, башенки и черепичные крыши. Напиток, который варили здесь, продавали по всей Москве. В 2006-м производство прекратилось. Бывшие цеха заняли рестораны, танцевальные студии и склады. Историческая промзона ветшала и трижды горела."Здесь, вы видите, стена — полностью разрушена кирпичная кладка, растет трава из стены, и просто находиться небезопасно", — показывает руководитель проекта девелоперской компании Capital Group Дмитрий Летов.Из-за аварийного состояния пустует около трети исторических зданий. Согласно проекту, два корпуса будут отреставрированы. Ещё один цех перестроят: ему вернут первоначальный вид, освободив от советских пристроек."Справа — это историческая часть, — говорит руководитель проекта девелоперской компании Capital Group Дмитрий Летов. — Видно по кирпичу, по оконным проемам, слева было пристроено советское здание. Мы планируем убрать как раз вот это советское наслоение, и по тем чертежам, которые сохранились, восстановить второе историческое строение".На место вернутся солнечные часы, восстановят башенки и эркер. В общей сложности, согласно проекту, отреставрируют и реконструируют 40 тысяч квадратных метров."Все детали будут восстановлены, все рельефы. Мы сейчас подбираем кирпич, — говорит архитектор Ольга Большанина. — Разговариваем с тремя производителями, подбираем его по цвету, по пропорциям, чтобы он идеально сочетался с историческими фасадами".Проекту предстоят последние согласования, через неделю — общественные слушания. Но уже сейчас в профессиональном сообществе Москвы предложение швейцарских коллег называют архитектурным событием."Я могу сказать, что проект сделан профессионально, вопросов с точки зрения исполнения и городских нормативов – нет. Это классная работа. Мы желаем ей успехов в дальнейшем", — отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов."Предмет охраны, проектные исследования и натурные исследования по этому объекту, анализ архивных источников выполнялся на очень высоком профессиональном уровне", — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.Застройщики намерены получить разрешение на строительство в ближайшие месяцы, чтобы приступить к работам уже зимой. Начнут с усиления конструкций исторических зданий. Увидеть проект готовым можно будет через 5 лет.