Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант полиции Максим Вячеславович Веялко награждён орденом Мужества (посмертно)...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов вручил орден Мужества семье погибшего оперуполномоченного по особо важным делам ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Максима Веялко.В мероприятии приняли участие вдова, отец и сын погибшего сотрудника, а также руководящий состав столичной полиции.За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга Указом Президента Российской Федерации старший лейтенант полиции Максим Вячеславович Веялко награждён орденом Мужества (посмертно).«В результате трагических событий мы потеряли нашего товарища. Имя вашего сына, мужа и отца навсегда останется в наших сердцах, а на примере его доблести будут воспитывать новое поколение правоохранителей», - отметил Олег Баранов, обращаясь к родным погибшего сотрудника.18 сентября текущего года на станции метро «Рязанский проспект» двое сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве проводили плановые мероприятия по выявлению и разоблачению сотрудника, ставшего на преступный путь. При его задержании оперуполномоченный по особо важным делам старший лейтенант полиции Максим Вячеславович Веялко скончался на месте, получив ранения, несовместимые с жизнью.Его имя навечно занесено в списки личного состава и увековечено на мемориальной доске Памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве