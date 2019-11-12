Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодром Восточный. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, которое прозвучало накануне.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на космодром "Восточный". Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, которое прозвучало накануне. При этом Рогозин отметил, что критика президента "абсолютно обоснована", передает "Интерфакс"."Глава государства информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", — добавил глава Роскосмоса.По его словам, во время строительства космодрома решаются несколько задач, таких как создание комплекса РКК Ангара, который должен быть достроен в 2023 году, введение в эксплуатацию технического и стартового комплексов, завершение строительных работ и обеспечение максимального эффективного использования каждого бюджетного рубля, который выделяется на эту стройку.