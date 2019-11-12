В Нижнем Новгороде закрыли детский сад Антошка. Причиной такого решения стала вспышка острой кишечной инфекции в дошкольном учреждении.

В Нижнем Новгороде закрыли детский сад "Антошка". Причиной такого решения стала вспышка острой кишечной инфекции в дошкольном учреждении. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой представителей Управления Роспотребнадзора по региону.Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что носителями инфекции были трое работников детского сада. Они обвиняются в административном правонарушении и в настоящий момент отстранены от работы. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении дела.Очаг инфекции в учреждении уже локализовали. Сотрудники и дети пока находятся наблюдением врачей. По предварительной информации, карантин в детсаду будет снят 13 ноября.