Специальное конструкторское бюро отправило в войска последнюю партию реактивных систем залпового огня Торнадо-Г. Таким образом СКБ полностью выполнило государственный обороны заказ на 2019 год по ремонту и модернизации боевых машин.

"Специальное конструкторское бюро" отправило в войска последнюю партию реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Таким образом СКБ полностью выполнило государственный оборонный заказ на 2019 год по ремонту и модернизации боевых машин, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "РТ-Капитал"."Торнадо-Г" – это дальнейшее развитие РСЗО "Град". Но как утверждают разработчики, новая боевая машина далеко ушла от своих предшественников. Так, реактивная система получила современную систему управления огнем на основе ГЛОНАСС, что значительно повысило точность огня. Плюс расширился список доступных боеприпасов: кумулятивные для уничтожения бронетехники и кассетные с осколочно-фугасными боевыми элементами. Общая эффективность "Торнадо-Г" увеличилась втрое, добавляют военные.Каждый реактивный снаряд весит 70 килограммов. Максимальная дальность полета достигает 40 километров. На каждой пусковой установке стоит пакет из 40 направляющих. Полный залп занимает 20 секунд, а перезарядка 7-8 минут.