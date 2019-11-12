Это как «черная пятница», только лучше!

12 ноября Сбербанк празднует свой очередной День рождения, и по этому случаю объявляет Зеленый день – самый выгодный день в году! Это как «черная пятница», только лучше!В честь Дня Сбербанка компания «Сударь» во Владимире и Коврове только два дня - 11 и 12 ноября - всем держателем карт Сбербанка дает щедрую скидку на всю швейную продукцию в фирменных магазинах – 22%.ГК «Автотракт» 11 и 12 ноября предоставит услуги сервиса и детейлинга со скидкой 17, 8 %! Скидка действует по промо-коду «АВТОТРАКТ178». Не упустите шанс качественно подготовить свой автомобиль к зимнему сезону!Узнать подробнее об акциях, специальных предложениях и обо всех компаниях-участниках «Зеленого дня» вы можете на сайтеwww.sberbank.ruCкидки от партнёров Сбербанка