Семья из восьми волков обитает в Саяно-Шушенском заповеднике. К такому выводу пришли сотрудники заповедной зоны. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

Семья из восьми волков обитает в Саяно-Шушенском заповеднике. К такому выводу пришли сотрудники заповедной зоны. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Данные основываются на фотоловушке, зафиксировавшей зверей. По словам специалистов, такое большое количество особей, проживающих на территории природного биосферного заповедника, удивительно. До сих пор в волчью стаю входило не более пяти особей.Как рассказали зоологи, судя по снимкам, волки примерно одного возраста — родились в этом году. Обитает стая недалеко от реки Малые Уры. Новые данные о количестве серых хищников на территории заповедника появятся только после того, как будут проведены так называемые зимние маршрутные учеты. Во время таких походов сотрудники заповедника изучают по следам, какова численность и плотность обитания тех или иных зверей.