Сергей Первушин останется исполняющим обязанности главного тренера Тамбова. Однако ввиду отсутствия у Первушина лицензии Pro, тренером будет утвержден его помощник Тимур Шипшев.

Сергей Первушин останется исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова". Однако ввиду отсутствия у Первушина лицензии Pro, тренером будет утвержден его помощник Тимур Шипшев.В октябре был отправлен в отставку главный тренер "Тамбова" Александр Григорян, и исполнять обязанности наставника стал Сергей Первушин. Под его руководством дебютанты премьер-лиги одержали три победы в трех матчах и заметно поправили свое турнирное положение. Руководство клуба решило продолжить сотрудничество с Первушиным.Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил "Спорт-Экспрессу", что Сергей Первушин продолжит тренировать команду. Но он не может быть утвержден главным тренером из-за отсутствия у него лицензии Pro. Такая лицензия есть у помощника Первушина Тимура Шипшева. "Шишпев де-юре будет главным тренером, а де-факто — Первушин. Их тандем останется в силе", — заявил Худяков.