Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях.

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.Автором инициативы стала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также главами комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым​​​. Они предложили исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования, передает РИА Новости.По словам депутата Эрнеста Валеева, нацистскую символику можно будет использовать, когда произведение искусства формирует негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания.Депутат Ямпольская сообщила, что в своих поправках комитет культуры предлагал разрешить использовать символику музеям, реконструкторам, а также в компьютерных и видеоиграх.Однако в ходе обсуждения стало ясно, что "есть некий политический консенсус на разных уровнях". "Общими усилиями мы вышли на формулировку, когда уже никакой конкретизации нет", — сказала она.Ранее авторы законопроекта указывали, что в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" есть расхождения. Например, первым законом запрещается пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым — использование нацистской символики в любой форме. Это означает, что формально фильмы о войне должны быть запрещены.