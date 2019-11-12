На сайте Следственного комитета России создан специальный проект, посвященный розыску пропавших детей.

На сайте Следственного комитета России создан специальный проект, посвященный розыску пропавших детей.На странице под названием "Внимание, пропал ребенок!" размещена актуальная информация о детях, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. По мнению следователей, это поможет объединить усилия правоохранительных структур, СМИ и неравнодушных граждан и быстрее находить пропавших.По статистике каждый год в мире пропадает больше 100 тысяч детей. "Оперативность и консолидация общих усилий, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат — ребенка находят живым", — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.