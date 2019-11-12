Этот спорт для всех - при минимальной затрате сил получаешь отличные результаты, прежде всего для здоровья

Скандинавская или северная ходьба становится популярнее с каждым годом. Так в минувшие выходные на соборной площади прошёл фестиваль здоровья "Ходи, Россия!". Как правильно выбрать снаряжение и что нужно учитывать при спортивной ходьбеУтро должно начинаться с бодрой разминки - уверена Татьяна Архипова. Она занимается скандинавской ходьбой уже несколько лет. Этот спорт для всех - при минимальной затрате сил получаешь отличные результаты, прежде всего для здоровья, рассказывает женщина.Татьяна Архипова: «Хочется ходить, жить, двигаться, поэтому и занимаемся... Я уже маленько бегать могу, а то с палочкой ходила. Сейчас могу бегать, дышать хорошо могу!»Главная задача в северной ходьбе - найти правильный темп, объясняет инструктор Ольга Тюлькова. Чем он активнее - тем выше нагрузка, но делать все нужно по собственным ощущениям. Специальные палки способствуют движению вперед, от них нужно отталкиваться, но лыжное снаряжение для этого не подходит. Палки для финской ходьбы значительно короче лыжных, неправильная длина может навредить: дать слишком большое давление на колени и спину. Наконечник - каблучок, смягчает удары при движении по асфальту. Не менее важен металл, из которого изготовлены палки.Ольга Тюлькова, инструктор по скандинавской ходьбе: «Алюминий хороший проводник, и вибрация, которую получает организм, суставы, во время постановки палки, во время опоры, он передает во все наши суставы. Карбон эту вибрацию гасит. Правильный темляк дает регулировать нагрузку во время толчка, расслабляет после толчка руку».Важно сочетать спортивные прогулки с гимнастикой и правильным дыханием. Владимир Мазунин более 20 лет занимался обычной ходьбой, потом перешел на скандинавскую. Он сам организует школы здоровья, проводит тренировки. Коллективные занятия с инструктором дают больше пользы, а изученные упражнения можно повторять дома без страха допустить ошибку.Владимир Мазунин: «Занятия в течение полугода, они не повторяются. Мы не просто ходим, мы делаем разминки и делаем упражнения силовые для рук, для ног, и многое другое. поэтому очень интересно и эффективно. Я всем рекомендую!»Ольга Павловская, Максим Котов. "Вести-Владимир".