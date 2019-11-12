Зрелищные шоу с участием дельфинов обожают миллионы людей во всем мире. Однако мало кто знает, что водные спектакли - часть большого криминального бизнеса по незаконному вылову и контрабанде морских млекопитающих.

Зрелищные шоу с участием дельфинов обожают миллионы людей во всем мире.Однако мало кто знает, что водные спектакли – часть большого криминального бизнеса по незаконному вылову и контрабанде морских млекопитающих.Кто участвует в этом грязном и жестоком бизнесе? И можно ли остановить охоту на дельфинов?Не пропустите новый фильм программы "Расследование Эдуарда Петрова" в эти выходные на телеканале "Россия 24".